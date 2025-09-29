Во Львове произошла драка со стрельбой: в полиции раскрыли детали инцидента. Фото

В понедельник, 29 сентября, во Львове произошла драка, которая впоследствии переросла в стрельбу. До приезда правоохранителей злоумышленников задержали сотрудники Национальной гвардии.

Видео дня

Об этом сообщили в полиции Львовской области. К счастью, обошлось без пострадавших.

Что известно об инциденте

Сообщение о звуках выстрелов на проспекте Свободы поступило в полицию около 01:00. Впоследствии, на место инцидента прибыли следственно-оперативная группа, работники Львовского райуправления полиции №1 и патрульные.

Правоохранители выяснили, что между компанией знакомых вспыхнула драка, которую остановили бойцы Нацгвардии. Увидев правоохранителей, участники конфликта начали разбегаться.

В этот момент 22-летний львовянин трижды выстрелил в воздух из травматического пистолета. Пострадавших в результате инцидента не зафиксировано. Оружие изъяли, а всех участников установили, это львовяне в возрасте от 18 до 23 лет.

"Трех участников драки, а также "стрелка" правоохранители привлекли к административной ответственности по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях", – говорится в сообщении.

Напомним, 21 сентября, в Кировоградской области задержали мужчину, который во время проверки документов открыл огонь по полицейским. Известно, что один из правоохранителей сейчас в тяжелом состоянии. Другому, с ранением руки, оказана медицинская помощь, его состояние стабильное.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварах Киевской области правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к совершению хулиганских действий. Злоумышленник устроил стрельбу в одном из заведений отдыха города.

