В Киевской области трое парней издевались над подростком и били его, снимая это на видео. Подробности дела, фото и видео

Правоохранители установили злоумышленников, которые в Белоцерковском районе Киевской области совершили физическое и психологическое насилие над 16-летним парнем. Молодые люди избивали и издевались над юношей, снимая свои действия на телефон.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним обратился житель Белоцерковщины с заявлением о том, что трое злоумышленников совершили физическое и психологическое насилие над его 16-летним братом.

Молодые люди избивали и издевались над ребенком, снимая свои действия на телефон. В результате происшествия несовершеннолетнему причинены моральные страдания и нанесены телесные повреждения. В течение часа оперативные работники установили троих злоумышленников. Ими оказались 29-летний и двое 26-летних жителей Малоольшанской громады", – уточнили в пресс-службе.

Злоумышленников задержали и сообщили им о подозрении по факту пыток, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители начали проверку по факту насильственных действий в отношении малолетнего ребенка и выяснили, что нарушительница – бабушка мальчика, 54-летняя жительница столицы. Событие произошло в Днепровском районе Киева.

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