В и. мэра Чернигова проходят обыски: в чем причина и что известно

Утром 5 сентября правоохранители пришли с обысками к исполняющему обязанности городского головы Чернигова Александру Ломаке. Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства по злоупотреблению служебным положением и незаконному выделению земли под АЗС.

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Как стало известно OBOZ.UA из источников в правоохранительных органах, обыски проходят не только у Ломаки, однако имена пока не называют. В рамках дела планируется оглашение ряда подозрений.

Уголовное производство расследуется по статье 364 УК Украины – злоупотребление служебным положением в интересах третьих лиц посредством предоставления безвозмездного права застройки (суперфицию) земельного участка коммунальной собственности.

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