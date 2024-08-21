СБУ проводит обыски в Хустском ТЦК и военкома, любителя 'русского мира' – источник

Служба безопасности Украины проводит следственные действия в Хустском территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК) и военкома Василия Зубатова. Сейчас продолжаются около 30 обысков у работников районной больницы, медико-социальной экспертной комиссии и ТЦК.

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Об этом сообщили источники в правоохранительных органах. Обыски проводятся в рамках расследования дела о коррупции, в частности, получение взяток за фальшивые медицинские справки об инвалидности. Стоимость таких "услуг" составляла около $6 тысяч.

Глава Закарпатской ОВА Виктор Микита подтвердил проведение следственных действий.

"Очередная спецоперация правоохранителей по документированию и задержанию должностных лиц на Закарпатье, которые решили, что обороноспособность страны – это их источник обогащения. Я неоднократно публично отмечал недопустимость таких действий и последствия, которые ожидают тех, кто не придет в себя", – говорится в сообщении.

По его словам, циничное поведение этих лиц является проявлением коллаборационизма и прямым противодействием деятельности ВСУ.

"Благодарю правоохранителей за профессиональную и эффективную работу. Безопасный сектор области работает для предотвращения, выявления и пресечения преступлений. Каждый, кто считает, что может заниматься противоправной деятельностью и заработками в крови, будет разоблачен и наказан в рамках закона", – добавил Виктор Микита.

Стоит отметить, что Хустский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП) возглавляет Василий Зубатов – известный сторонник русского мира и коррупционер. Как сообщают закарпатские СМИ, Зубатов ранее занимал должность военного комиссара Беловодского районного военного комиссариата Луганской области. Известно также, что Василия Зубатова характеризуют как "взяточника и мародера".

Напомним, начальников Бориспольского районного ТЦК Сергея Русина и Бучанского районного ТЦК Леонида Выкочка будут содержать под стражей без права на внесение залога. Сообщнику, гражданину страны Южного Кавказа, избрали аналогичную меру пресечения.

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