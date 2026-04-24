В Хмельницком военнослужащий устроил стрельбу во дворе дома, его задержали: все подробности

В пятницу, 24 апреля, в Хмельницком на улице Романа Шухевича произошла стрельба. Во дворе жилого дома мужчина открыл огонь, чем напугал людей.

Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции Украины Юлия Гирдвилис в комментарии OBOZ.UA. По ее словам, его задержали полицейские.

"Около 16:00 в Хмельницком на улице Шухевича город всколыхнули выстрелы. Мужчина открыл огонь во дворе жилого дома, чем напугал людей. Его оперативно задержали полицейские. Пострадавших нет", – заявила она.

По информация из источников, что стрельбу устроил военнослужащий.

Напомним, 23 апреля в Ивано-Франковске мужчина открыл огонь во время конфликта с другим водителем. По словам очевидицы, один из участников конфликта угрожал предметом, похожим на пистолет и выстрелил. После этого на собственной машине уехал с места происшествия.

Получив ориентировку, один из патрульных экипажей обнаружил и остановил авто, которым управлял подозреваемый. После задержания мужчину передали следователям, чтобы выяснить все обстоятельства.

В то же время в Дарницком районе Киева дорожный конфликт закончился стрельбой. По информации следствия, водитель, после словесной перепалки, достал пистолет и несколько раз выстрелил в сторону пешехода, а на месте происшествия полицейские задержали местного жителя и изъяли у него пистолет для отстрела резиновых пуль.

В Днепровском районе столицы задержали мужчину, который ходил в одном из жилых комплексов с автоматом в руках. Дома у пьяного нарушителя обнаружили еще оружие и патроны.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители задержали иностранца, который, по информации следствия, устроил стрельбу в Святошинском районе Киева. Злоумышленник во время конфликта совершил не менее 7 выстрелов в оппонента, которого с травмами госпитализировали.

