В Киеве иностранец во время конфликта начал стрелять посреди улицы: есть раненый. Подробности и фото

Правоохранители задержали иностранца, который, по информации следствия, устроил стрельбу в Святошинском районе Киева. Злоумышленник во время конфликта совершил не менее 7 выстрелов в оппонента, которого с травмами госпитализировали.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до семи лет заключения.

Что известно

По словам правоохранителей, они получили сообщение о стрельбе на улице Симиренко. На месте происшествия был обнаружен 36-летний местный житель с огнестрельными ранениями голеней и бедра, а также переломом руки. Пострадавшего госпитализировали медики скорой помощи.

Полицейские установили, что к совершению преступления причастен 39-летний гражданин страны Ближнего Востока, который живет в Киеве. Злоумышленник позвонил потерпевшему и попросил выйти на улицу для разговора.

"Впрочем, когда мужчина вышел, между ними возник конфликт. В разгар ссоры фигурант достал из наплечной сумки травматический пистолет и произвел не менее семи выстрелов в сторону оппонента", – уточнили в пресс-службе.

Нападавшего задержали и изъяли у него пистолет. По факту хулиганства, совершенного с применением оружия (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении.

