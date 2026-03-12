В Киеве иностранец во время конфликта начал стрелять посреди улицы: есть раненый. Подробности и фото
Правоохранители задержали иностранца, который, по информации следствия, устроил стрельбу в Святошинском районе Киева. Злоумышленник во время конфликта совершил не менее 7 выстрелов в оппонента, которого с травмами госпитализировали.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до семи лет заключения.
Что известно
По словам правоохранителей, они получили сообщение о стрельбе на улице Симиренко. На месте происшествия был обнаружен 36-летний местный житель с огнестрельными ранениями голеней и бедра, а также переломом руки. Пострадавшего госпитализировали медики скорой помощи.
Полицейские установили, что к совершению преступления причастен 39-летний гражданин страны Ближнего Востока, который живет в Киеве. Злоумышленник позвонил потерпевшему и попросил выйти на улицу для разговора.
"Впрочем, когда мужчина вышел, между ними возник конфликт. В разгар ссоры фигурант достал из наплечной сумки травматический пистолет и произвел не менее семи выстрелов в сторону оппонента", – уточнили в пресс-службе.
Нападавшего задержали и изъяли у него пистолет. По факту хулиганства, совершенного с применением оружия (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении.
