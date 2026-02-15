В Хмельницком в торговом центре произошла стрельба: все подробности

В Хмельницком вечером 15 февраля раздались выстрелы в ТЦ "Оазис". Там произошла стрельба; на месте происшествия работали правоохранители. Предварительно известно, что мог пострадать по меньшей мере один человек.

Инспекторша по коммуникации Хмельницкого районного управления полиции Вера Мазур в комментарии "Суспільному" заявила: "Могу подтвердить, что был действительно инцидент в "Оазисе". Сейчас сотрудники полиции работают на месте, устанавливают обстоятельства. Больше ничего сказать не могу".

Директор Хмельницкого областного центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Александр Костюк сообщил, что к ТЦ вызвали скорую.

По его словам, фельдшеры доставили в травмпункт городской больницы мужчину, который находился во время стрельбы в торговом центре. Других деталей Костюк не раскрыл.

