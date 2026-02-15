На Львовщине произошла трагедия: нашли застреленными отца и двух детей

В воскресенье, 15 февраля, на Львовщине нашли застреленными двух детей и их отца. На месте работает следственно-оперативная группа, криминалисты и другие службы. Правоохранители начали уголовное производство, продолжается досудебное расследование.

Видео дня

Об этом сообщил сообщил сообщил глава ОГА Максим Козицкий. По его словам, в местной службе по делам детей семью характеризуют как благополучную. На учете в социальных службах она не состояла. Все обстоятельства выясняются, на месте работают профильные службы.

"Держу ситуацию на личном контроле. Нахожусь на связи со всеми службами и буду информировать о подтвержденных деталях. Искренние соболезнования родным и близким погибших", – говорится в сообщении чиновника.

Позже Козицкий сообщил, что, как предварительно установили правоохранители, 42-летний мужчина стрелял из охотничьего ружья в своих детей, после этого совершил самоубийство. На месте работает следственно-оперативная группа, криминалисты и другие службы. По факту начали уголовное производство.

Комментарий правоохранителей

В полиции области сообщили, что предварительно, в селе Станиславчик на Львовщине мужчина выстрелил из охотничьего ружья в своих детей, после чего совершил самоубийство. Отмечается, что детям было 13 и 15 лет.

"Сегодня, 15 февраля, около 21:25 в полицию поступило сообщение о выстрелах, которые раздались в одном из домов в селе Станиславчик Золочевского района", – говорится в сообщении правоохранителей.

По факту начато уголовное производство по п.1, п.2 ч.2 ст.115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины и ч.1 ст.115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее стало известно о том, что 14 февраля в селе Большая Долина Криворожского района Днепропетровской области в пожаре погибли дети в возрасте 1, 3 и 4 лет. Малыши находились дома без присмотра, когда разгорелось пламя.

Как писал OBOZ.UA, ранее во Львовской области умер двухлетний мальчик, которого в больницу доставили уже в критическом состоянии. Следствие устанавливает, что родители не оказали ребенку должной помощи, а социальные службы, которые должны были заниматься семьей, могли не выполнить своих обязанностей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!