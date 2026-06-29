В Хмельницком произошло столкновение поезда и легкового автомобиля: двое человек погибли, есть пострадавшие. Фото

В Хмельницком ночью 29 июня произошло смертельное ДТП на железнодорожном переезде. Автомобиль столкнулся с пассажирским поездом. В результате столкновения погибли двое 18-летних пассажиров, ещё двое человек получили ранения.

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Об обстоятельствах аварии сообщили в пресс-службе полиции Хмельницкой области. На момент публикации ведётся расследование.

Что известно об аварии

Авария произошла 29 июня 2026 года около 02:21 на регулируемом железнодорожном переезде по улице Ивана Франко в Хмельницком. Столкнулись пассажирский поезд маршрутом "Чоп – Ясиня – Киев" и легковой автомобиль Volkswagen Passat.

Предварительно известно, что 21-летний водитель автомобиля проехал переезд на запрещающий сигнал светофора и не остановился после звукового предупреждения. После этого автомобиль выехал на пути и столкнулся с поездом.

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В результате столкновения водитель и один из пассажиров получили травмы и были госпитализированы. Еще двое 18-летних пассажиров погибли: девушка скончалась на месте, парень, по состоянию на момент публикации, находится в реанимации.

Правоохранители сообщили, что водитель был задержан в соответствии со статьей 208 УПК Украины. В настоящее время он находится под конвоем в медицинском учреждении, где ему оказывается помощь.

Полиция возбудила уголовное дело по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель нескольких человек (часть 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины). Водителю грозит от пяти до десяти лет лишения свободы с дополнительным ограничением права управления транспортным средством сроком до трех лет.

Напомним, в Дарницком районе Киева произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей. В результате столкновения машин погибли оба водителя.

Также OBOZ.UA сообщал, что вечером во вторник, 23 июня, недалеко от села Шатава Каменец-Подольского района Хмельницкой области перевернулся туристический автобус, следовавший по маршруту "Киев– Бургас (Болгария)". В нем в соседнюю страну ехали на экскурсию 56 человек. Среди пассажиров есть пострадавшие, в том числе дети.

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