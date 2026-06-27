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В Киеве произошло ДТП с участием двух грузовиков: есть погибшие. Подробности и фото

Дмитрий Кропивницкий
Криминал
1 минута
1,3 т.
Смертельное ДТП произошло на Бориспольском шоссе
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В Дарницком районе Киева произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей. В результате столкновения машин погибли оба водителя.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Все обстоятельства смертельной аварии установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, в пятницу, 26 июня, около 11:40 на Бориспольском шоссе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовиков Mercedes.

ДТП произошло на Бориспольском шоссе.

По предварительной информации, 60-летний водитель одного из грузовых автомобилей, который из-за технической неисправности остановился для ремонта, находился под транспортным средством. В это время 37-летний водитель другого авто, двигаясь в попутном направлении, не заметил остановившуюся машину и на скорости врезался в неё.

Произошло ДТП с участием двух грузовиков.

"От удара стоявший грузовик отбросило вперед, и он наехал на своего водителя, который выполнял ремонтные работы. В результате ДТП оба водителя погибли на месте", — говорится в сообщении.

В результате столкновения автомобилей погибли оба водителя.
В результате столкновения автомобилей погибли оба водителя.

По факту ДТП со смертельным исходом начато досудебное расследование (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, в Обуховском районе Киевской области легковой автомобиль на высокой скорости протаранил металлический отбойник. В результате ДТП один человек погиб, а еще двое получили травмы.

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