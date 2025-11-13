В Хмельницкой области в ДТП пострадали семь человек: появились детали аварии. Фото

Вблизи села Давыдковцы Хмельницкого района 12 ноября, около 8 утра, произошло ДТП. В результате столкновения травмировались семь человек – двое водителей и пятеро пассажиров.

Видео дня

Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области. По данным следователей, 52-летний водитель Nissan Qashqai, выполняя маневр поворота, столкнулся с автомобилем Audi Q5 под управлением 39-летнего хмельничанина.

Обоим водителям и четырем пассажирам оказали медицинскую помощь на месте без госпитализации. Еще одного мужчину доставили в больницу.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством). Расследование обстоятельств аварии продолжается, правоохранители устанавливают все детали происшествия.

Напомним, ранее, вечером 9 ноября, в Житомире произошло смертельное ДТП на перекрестке улиц Большой Бердичевской и Михайловской, где погибли по меньшей мере два человека, еще двое получили травмы.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала текущего года жертвами дорожно-транспортных происшествий в Украине стали почти 2600 человек. Еще около 26 тысяч получили травмы в результате ДТП.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!