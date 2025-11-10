Автомобиль выехал на тротуар: в центре Житомира произошло ДТП, есть погибшие и раненые. Фото

В Житомире вечером 9 ноября произошло смертельное ДТП на перекрестке улиц Большая Бердичевская и Михайловская. Погибли по меньшей мере два человека, еще двое получили травмы.

Видео дня

Временно исполняющий обязанности старшего инспектора пресс-службы управления Патрульной полиции в Житомирской области Артур Желинский подтвердил факт ДТП. В комментарии "Суспільному" он заявил, что правоохранители получили вызов около 21:15.

Что известно о дорожно-транспортном происшествии

Инцидент произошел неподалеку городского совета на перекрестке перед светофором. "Житомир.info" передает, что на дороге столкнулись легковушка и маршрутный автобус №1. Оба транспортных средства ехали в попутном в направлении, в сторону площади Соборной.

Легковушка в результате ДТП выехала на тротуар.

Как установили патрульные, водитель маршрутного транспортного средства "Рута" пытался перестроиться в крайнюю правую полосу. Он не соблюдал безопасный боковой интервал и не предоставил преимущества в движении авто KIA, водитель которого уже двигался по крайней правой полосе.

"Известно, что два человека погибли. Двух травмированных госпитализировали в больницу", – сообщал Артур Желинский предварительные данные.

В связи с дорожно-транспортным происшествием движение было временно перекрыто в обоих направлениях.

"Патрульные обеспечивают охрану места происшествия, безопасность и регулирование дорожного движения. На месте происшествия работают все соответствующие службы", – уверял Желинский.

Как писал OBOZ.UA:

– В Буче на Киевщине мотоциклист не справился с управлением и врезался в легковой автомобиль. Водитель двухколесного погиб на месте, его пассажир скончался в больнице

– В Броварском районе Киевской области пьяный водитель легковушки Opel на скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с Chery. От полученных травм в ДТП мужчина, который находился за рулем последнего авто, умер в машине скорой помощи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!