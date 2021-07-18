Под Кривым Рогом пациент психбольницы убил медбрата и сбежал

В воскресенье, 18 июля, на территории Гейковской областной психоневрологической больницы недалеко от Кривого Рога на Днепропетровщине нашли мертвым медбрата. 54-летнего мужчину до смерти забил один из пациентов.

Орудием убийства, вероятно, стал стул. Как сообщает "Первый Городской", злоумышленник скрылся с места преступления. Известно, что нападавшему 21 год, он страдает психическим заболеванием, проявляет агрессию и жестокость.

На данный момент продолжаются поиски беглеца, правоохранители начали расследование по части 1 статьи 115 УК Украины – убийство. Нападавшего зовут Иван Евсейчев, он мог сбежать в сторону Кривого Рога или Николаева.

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Тело убитого работника психбольницы около 4 часов утра нашли в одной из палат. Его обнаружила медсестра медучреждения, которая зашла в помещение вместе со своим коллегой.

В больнице рассказали, что подозреваемый в убийстве санитара попал в больницу из-за того, что он плохо обращался со своими родителями.

Напомним, ранее в Белой Церкви Киевской области прохожего зарезали, нанеся ему 11 ножевых ранений. По подозрению в убийстве задержан 38-летний врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июля в городе Стрый Львовской области полиция поймала 23-летнего парня, который причастен к убийству двух человек 5 и 17 июля. На телах жертв были обнаружены по два огнестрельных ранения. Сам преступник говорит, что "сделал это без мотивов".