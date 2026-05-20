За рулем одного авто был иностранец: на Львовщине в ДТП пострадали три человека. Фото

Во Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием двух легковых автомобилей: за рулем одного из транспортных средств находился иностранец. В результате аварии пострадали три человека.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Львовщины.

Что известно

Как отмечается, автопроисшествие произошло вечером (около 19:20) 19 мая на автодороге "Тернополь-Львов-Рава-Русская" в селе Большая Ольшаница Золочевского района.

"Как предварительно установили правоохранители, произошло столкновение автомобилей Mercedes-Benz, которым управлял 32-летний иностранец, и Mazda 6 под управлением 31-летнего жителя Золочевского района", – говорится в сообщении.

В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя транспортных средств и 18-летний пассажир Mercedes-Benz получили телесные повреждения. Их госпитализировали.

По данному факту следователи Золочевского районного отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

"Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия"! – отмечается в сообщении.

