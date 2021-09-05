Под Харьковом авто вылетело на встречку и попало в ДТП, погибла женщина. Фото и видео

В воскресенье днем, 5 сентября, в Харьковской области по дороге к поселку Старый Салтов произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Предварительно, по неизвестным причинам автомобиль выехал на встречную полосу движения и врезался в Hyundai.

Авария случилась возле поселка Кутузовка, сообщили в местном Telegram-канале "ТРУХА Харьков". В результате лобового столкновения погибла пассажирка Hyundai (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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По предварительной информации, жертве аварии было около 60 лет. Водитель этого транспортного средства получила множественные травмы. Потерпевшую доставили в больницу прибывшие на место ДТП медики скорой помощи.

Водителю джипа также удалось выжить, на одном из снимков видно, как он сидел на обочине дороги после столкновения. На данный момент неизвестно, получил ли мужчина какие-либо телесные повреждения.

Все детали и причины аварии должны будут установить правоохранители.

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