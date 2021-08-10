В Херсоне третий день ищут 23-летнего парня с татуировкой на руке. Фото

В Херсоне пропал 23-летний Павел Величко, который еще 7 августа покинул свое жилище по улице Университетской и так и не вернулся домой. Особая примета молодого человека – татуировка на руке.

О том, что в городе пропал человек, вечером в понедельник, 9 августа, сообщили волонтеры на Facebook-странице местного поисково-спасательного отряда "Милена". Неравнодушные распространили информацию и фотографию парня в сети, попросив пользователей о помощи.

Почему Величко ушел из дома, не уточняется. На вид пропавшему около 20-23 лет. Его рост составляет 175 см, телосложение – худощавое.

У парня русые волосы средней длины, голубые глаза, прямой нос. Его особая примета – тату на запястье левой руки с абстрактным черно-белым рисунком.

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Когда парень ушел из дома, то на нем была одежда черного цвета: футболка, джинсы и кроссовки.

Волонтеры призвали всех, у кого есть информация о месте нахождения украинца, немедленно сообщать им через социальные сети, по номеру телефона, или же звонить в полицию по линии 102.

Отдельная закрытая группа поискового отряда, посвященная поиску Величко, также создана в мессенджере Viber.

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