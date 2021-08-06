Тело "девушки с розой" нашли в водоеме, хотя она не умела плавать: новые детали трагедии на Харьковщине

На Харьковщине в Вяловском водохранилище в районе села Русские Тишки спустя три недели нашли тело 22-летней Виктории Лукашовой. В соцсетях ее называли девушкой с розой – из-за татуировке на руке. Девушка пропала еще 18 июля, в тот день она вместе с друзьями каталась на катамаране.

Поиски полиции, спасателей и волонтеров оказались безуспешными. Тело случайно обнаружил рыбак прямо посреди водоема.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Тело Виктории рыбак нашел 4 августа, сразу сообщив об этом охране базы и спасателям. Позже близкие девушки опознали ее.

По словам волонтера Александра Гуманюка, который организовывал ее поиски, внешних признаков насильственной смерти на теле девушки не обнаружили. Немного потертые пятки и колени, но это могло произойти из-за того, что тело тянуло водой по дну.

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"Я сам помогал доставать Вику. Осматривал ее, ничего подозрительного на ней не было. Но этим уже будут заниматься эксперты, они сделают свои выводы", – говорит он OBOZREVATEL.

В пресс-службе полиции Харьковской области OBOZREVATEL сообщили, что пока нет результатов судмедэкспертизы: "Пока открыто производство по статье убийство. Мы всегда так делаем, когда речь идет о пропаже человека. После того как придут результаты экспертизы, следователь решит в каком направлении двигаться и возможно дело будет переквалифицировано".

В село Русские Тишки на пляж базы "Аква" Вика отправилась вместе со своим парнем Стасом, его братом и супругой. Там компания отмечала день рождения одного из друзей.

Молодые люди распивали алкогольные напитки. Позже двое из них пошли к пункту выдачи катамаранов – взяли два и отправились кататься. Подвыпивших друзей они подхватили уже на другой стороне пляжа.

Вика была на одном катамаране вместе со своим парнем и еще одним знакомым. Хотя некоторые ее близкие удивляются, что девушка решила кататься на воде, ведь не умела плавать. Даже когда она ходила на пляж, то обычно не брала с собой купальник, потому что глубоко в воду предпочитала не заходить. В день трагедии она тоже была в шортах и белой футболке.

Что произошло далее – участники событий описывают по-разному. Сначала говорили, что девушка ныряла в воду с катамарана, потом – что она якобы плавала рядом (хотя не умела этого делать).Затем появилась версия, что девушка крутила педали, устала и пересела назад, чтобы отдохнуть. А уже когда молодые люди оглянулись назад, что увидели, что ее там нет.

"Ее парень говорил, что они бросились нырять, но найти ее в воде не смогли. Позже работники пляжа подтвердили. Они говорили, что у Стаса были темные глаза как у человека, который много нырял", – говорит Гуманюк.

А вот очевидцы рассказывали, что компания была пьяна и просто спала на берегу, когда на место ЧП прибыла полиция. Хотя парень девушки и еще несколько человек давали показания.

А позже одна из девушек, которая отдыхала вместе с ними, в соцсети написала, что в компании никто Вику не знал. Хотя на самом деле погибшая помимо брата и жены своего парня знала многих из той компании.

"Что это было, почему девушка погибла, уже установит следствие. У меня впечатление, что произошел несчастный случай. Возможно, из-за алкоголя. Люди были выпившие и вот так случилось. Мы проверяли: упасть с платформы катамарана не так-то просто, она достаточно широкая", – говорит Гуменюк.

Гуменюк обратил внимание на это ЧП и предложил неравнодушным людям объединиться и заняться поисками Вики. Для этого в Telegram создал группу "Роза на руке" – по одной из примет Виктории. На призыв откликнулись многие неравнодушные, некоторые даже предоставляли катера, оборудование для поиска. Десятки волонтеров прочесывали берег водоема.

"В субботу, когда мы начали поиск, приезжал парень Вики, он указал место, где она пропала. Но я сам попросил его не приезжать на следующий день, когда начнутся массовые поиски, потому что из-за резонанса мог возникнуть конфликт. Он и в следующие выходные приезжал, тоже помогал в поисках. Но когда приезжало много волонтеров, я все-таки просил его побыть в стороне, мало ли что", – рассказывает Гуменюк.

Поскольку к поискам присоединилось много людей, Александр решил создать общественную организацию, которая будет заниматься поисками пропавших людей. "Изначально я даже не собирался этого делать. Думал, что просто активизирую людей, найду куратора, сам буду помогать организационно. Но куратора не нашлось, поэтому все пришлось брать в свои руки", – делится харьковчанин.