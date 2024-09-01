В Киеве произошел пожар в жилом доме: есть погибший. Подробности и фото

В Днепровском районе Киева произошел пожар в квартире жилого дома. Во время тушения огня спасатели обнаружили в доме тело человека.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Обстоятельства трагического случая и причину возгорания будут устанавливать правоохранители.

Как рассказали спасатели, 31 августа в 22:19 поступило сообщение о пожаре, возникшем на улице Сирожупанников.

"Воспламенение произошло в одной из квартир на 1 этаже жилого дома. Возгорание было ликвидировано в 23:04. Во время тушения пожара пожарные с верхних этажей вывели двоих детей на свежий воздух. Впоследствии, в доме, где возникло возгорание, было обнаружено тело человека", – добавили в ГСЧС.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве на Печерске произошел пожар в доме: спасатели эвакуировали 20 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области 30 августа погибла женщина, которая курила сорняк на собственном огороде. Она не смогла справиться с огнем, который быстро распространился на площадь около 2 га, зажег два жилых дома и четыре хозяйственных здания.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!