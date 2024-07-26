В Харьковской области мужчина убил 20-летнюю девушку и закопал тело в лесном массиве: его задержали

В Харьковской области задержали мужчину, который убил и закопал в лесу 20-летнюю девушку. Преступником оказался ранее судимый 35-летний житель Красноградского района, которого взяли под стражу.

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Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура. Под руководством Красноградской окружной прокуратуры мужчине выдвинуто подозрение в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Санкция этой статьи предусматривает заключение сроком до 15 лет.

Согласно данным следствия, 15 июля 2024 года в милицию обратилась жительница Харькова с заявлением об исчезновении своей 20-летней сестры. Она сообщила, что девушка приехала к родственнице в поселок Палатки Старовировской сельской общины Красноградского района, а в ночь с 12 на 13 июля исчезла при неизвестных обстоятельствах.

В ходе розысков правоохранители выяснили, что девушка находилась в компании с 35-летним мужчиной, который ранее уже был привлеченный к уголовной ответственности за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования. Мужчина 11 лет отбывал наказание в местах лишения свободы и освободился в 2021 году.

Как было установлено, между мужчиной и девушкой возникла ссора, во время которой злоумышленник, используя свое физическое преимущество, задушил ее. Убедившись, что девушка мертва, он перенес тело в лесной массив возле своего места жительства и закопал его, чтобы скрыть преступление.

24 июля этого года мужчина был разоблачен и задержан в порядке ст. 208 УПК РФ. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что суд признал виновным иностранца, которрый убил водителя такси и завладел его автомобилем. Затем злоумышленник вывез тело погибшего в Киевскую область, где оставил на обочине и поджег.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киевской области задержали ранее судимого злоумышленника, который, по информации следствия, ограбил и жестоко убил пенсионера. Рецидивист нанес мужчине 20 ударов ножом.

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