Убил таксиста и забрал его машину: в Киевской области суд вынес приговор иностранцу

Суд признал виновным иностранца, убившего водителя такси и завладевшего его автомобилем. Затем злоумышленник вывез тело погибшего в Киевскую область, где оставил на обочине и поджег.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Суд присяжных приговорил его к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

"Прокурор в суде доказал, что в марте 2019 года иностранец пригласил знакомого в свое жилище в Киеве для завладения его автомобилем. После непродолжительного диалога он нанес мужчине более десятка ножевых ударов в грудную клетку, в том числе в сердце и легкие. От полученных травм потерпевший скончался", – рассказали в пресс-службе.

После совершения преступления злоумышленник забрал ключи от машины убитого, убрал в квартире следы преступления, перенес тело в багажник автомобиля и вывез в Яготинский район Киевщины. Там на обочине автодороги он поджег убитого, а сам на угнанном автомобиле уехал. Правоохранители задержали его в течение двух суток. Выяснилось, что на родине он находился в розыске за мошенничество. Автомобилем завладел для улучшения своего материального положения.

На основании предоставленных прокурором безоговорочных доказательств суд присяжных признал мужчину виновным в убийстве и завладении машиной своей жертвы.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киевской области задержали ранее судимого злоумышленника, который, по информации следствия, ограбил и жестоко убил пенсионера. Рецидивист нанес мужчине 20 ударов ножом.

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