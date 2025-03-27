На Николаевщине столкнулись две легковушки и грузовик: возник пожар, погибли два человека и трое пострадали. Фото

В Баштанском районе Николаевщины произошло столкновение двух легковушек и грузовика с нефтепродуктами, после чего транспортные средства охватил масштабный пожар. В ужасной аварии погибли два человека, еще трое пострадали.

Видео дня

Трагедия случилась около 22:00 в среду, 26 марта, на трассе Н-11 Днепр – Николаев в селе Виноградовка Ингульской территориальной громады. Об этом сообщили в главном управлении ГСЧС и полиции Николаевской области.

Предварительно, авария произошла при участии водителей автомобилей Skoda Oсtavia, ВАЗ-2170 и грузового MAN с прицепом, в котором перевозились нефтепродукты. В результате столкновения грузовик с цистерной перевернулся на проезжую часть: горючее разлилось и загорелось.

В ДТП погибли 34-летний водитель ВАЗ-2170 и 61-летний водитель грузовика. С травмами разной степени тяжести в больницу госпитализировали 38-летнего водителя и двух пассажиров (44 и 26 лет) Skoda Oсtavia. По результатам обследования у водителя этого авто выявили 0,7 промилле алкоголя.

Пламя уничтожило автомобили ВАЗ-2170 и MAN. Также была повреждена хозяйственная постройка на территории частного домовладения. Над ликвидацией пожара площадью 700 кв. м и последствий возгорания работали спасатели трех государственных пожарно-спасательных частей, дежурная смена оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС Николаевщины.

Следователи полиции квалифицировали событие по ч. 4 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшее смерть нескольких человек". Санкция статьи предусматривает до 12 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до десяти лет.

Водителя Skoda Oсtavia следователи задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и сейчас решается вопрос об объявлении ему о подозрении.

"Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины происшествия. Отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления просит граждан, владеющих какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП, обратиться по телефонам: 093 714 45 20 или 102", – отметили правоохранители.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 марта во Львовской области пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. В результате аварии пострадали семь человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!