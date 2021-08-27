Силовики пришли с обысками в Харьковский горсовет: что известно

В Харькове днем в пятницу, 27 августа, прошли обыски в здании городского совета. Расследование касается коррупционного преступления – вероятной растраты бюджетных средств.

Об этом сообщило "Суспільне" со ссылкой на представителя областной прокуратуры Дмитрия Чубенко. Известно, что силовики изъяли из Харьковского горсовета документы, которые могут стать вещдоками по делу о коррупции.

Следствие подозревает, что чиновники могли организовать схему на проведении ремонтов подъездов и многоквартирных домов в городе. Вероятно, цены на работы, проведенные ФЛП и частными фирмами, были завышены.

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В результате этого бюджету города был нанесен ущерб, но о конкретной сумме пока не сообщается.

Заказчиком ремонтный работ было коммунальное предприятие "Жилкомсервис".

По словам Чубенко, следствие еще продолжается, идет сбор и изучение доказательной базы. Он не уточнил, проводили ли правоохранители задержания подозреваемых.

Журналисты добавили, что представитель горсовета Юрий Сидоренко течение дня на телефонные звонки не отвечал.

По предварительной информации, правоохранители обыскали кабинеты на шестом этаже мэрии Харькова, где расположен департамент жилищного хозяйства. УНН писал, что нарушения якобы были зафиксированы в деятельности ведомства период 2018-2020 годов.

Как писал OBOZREVATEL:

Ранее в коррупционный скандал попал Харьковский областной совет. Один из фигурантов расследования Андрей Малыш, заместитель председателя ведомства, ушел в декретный отпуск.