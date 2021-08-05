Суд избирает меру пресечения главе Харьковского облсовета Товмасяну. Видео

Высший антикоррупционный суд Украины избирает меру пресечения для председателя Харьковского областного совета Артура Товмасяна. Его подозревают в получении взятки размером 1 млн грн.

Трансляция заседания продолжается на канале ВАКС в YouTube. Прокуратура просит суд назначить подозреваемому залог в размере 3 999 099 грн с учетом рисков того, что он может скрыться от следствия, воздействовать на свидетелей и иным образом препятствовать уголовному производству (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам прокурора, во время обысков у Товмасяна изъяли наличными 56 300 долларов и 15 000 евро, что "может свидетельствовать о наличии у него неофициальных доходов и незадекларированных сбережений".

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В то же время у чиновника не удалось изъять телефоны, потому что он их уничтожил, что также свидетельствует о возможном мотиве сокрытия доказательств.

По данным следствия, Товмасян настаивал на том, чтобы его заместитель Андрей Малыш оказывал давление на руководителя коммунального предприятия Сергея Шпаркого, чтобы последний передал деньги в сумме 1,05 грн за оставление на занимаемой должности.

Прокурор отметил, что есть "десятки упоминаний" о том, что Товмасян "недоволен тем, что деньги не передаются".

В материалах ходатайства и во время допросов зафиксировано, что значительная часть общения проходила в секретных чатах.

Взятка была разделена на 5 траншей, один из которых директор КП передавал с бутылкой коньяка в качестве подарка Товмасяну.

Также стало известно, что детективам удалось найти только часть взятки, в пользовании фигурантов осталось 740 тыс. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 июля детективы НАБУ задержали заместителя председателя Харьковского областного совета Малыша и его сообщника – адвоката Руслана Танабаша.

4 августа было вручено извещение о подозрении председателю облсовета Товмасяну. Во время обыска Товмасян выбросил в окно оба своих телефона.