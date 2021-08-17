Подозреваемый в коррупции глава Харьковского облсовета сложил полномочия. Документ

Глава Харьковского облсовета Артут Товмасян сложил полномочия и созвал внеочередную сессию. Его подозревают в получении 1 млн грн взятки.

О своем решении чиновник сообщил на своей странице в Facebook. Также он опубликовал соответствующее заявление и распоряжение (чтобы посмотреть документы, доскролльте страницу до конца).

"Написал заявление о сложении полномочий главы Харьковского обласовета. Подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии", – отметил Товмасян.

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Заседание назначено на 19 августа на 10:00. На рассмотрение будет вынесено ряд вопросов, одним из которых является избрание нового главы облсовета.

Кроме того, депутаты намерены определить условия оплаты работы главы облсовета и депутатские запросы.

Напомним, что Товмасяну в начале августа вручили подозрение в получении 1 миллиона гривен взятки. По данным журналиста Юрия Бутусова, во время обысков чиновник выбросил в окно оба своих телефона, чтобы скрыть контакты.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 июля детективы НАБУ задержали заместителя председателя Харьковского областного совета Андрея Малыша и его сообщника – адвоката Руслана Танабаша.