В Харькове задержали мужчину, ранившего ножом сотрудника ТЦК: подробности
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В Харькове правоохранители задержали мужчину, который напал с ножом на военнослужащего ТЦК и несколькими днями ранее пытался ранить полицейского. Чтобы остановить нападавшего, сотруднику полиции пришлось применить табельное огнестрельное оружие.
Об этом сообщили в управлении Национальной полиции в Харьковской области. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.
Подробности инцидента
Как стало известно, инцидент произошел утром 23 июля в Слободском районе Харькова. Во время проверки документов полицейские обнаружили мужчину, который находился в розыске по подозрению в угрозах применения насилия в отношении сотрудника полиции.
Следствие установило, что еще 21 июля возле автовокзала его остановили для проверки документов патрульные вместе с военнослужащими ТЦК и СП. Во время общения мужчина достал нож, начал вести себя агрессивно, угрожал присутствующим, в частности полицейскому, и скрылся с места происшествия.
"23 июля во время задержания указанного мужчины он оказал сопротивление правоохранителям, достал нож и нанес ножевые ранения военнослужащему ТЦК и СП. Кроме того, злоумышленник пытался нанести ножевое ранение сотруднику полиции", – говорится в сообщении.
Подробности задержания
Чтобы остановить нападавшего, полицейский применил табельное огнестрельное оружие, ранив мужчину в ногу. После инцидента всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, а сам злоумышленник был задержан в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
"Сведения по факту происшествия внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 350 Уголовного кодекса. Продолжаются необходимые следственные и процессуальные действия", – отмечается в сообщении.
Напомним, ранее в Харькове мужчина с ножом также напал на полицейских во время проверки документов. Инцидент произошел 25 июня в Салтовском районе города. В результате нападения двое правоохранителей получили телесные повреждения и были госпитализированы.
Как сообщал OBOZ.UA, аналогичный случай произошел в мае в Одесской области: мужчина напал с ножом на группу оповещения. Тогда тяжелые ранения получили двое сотрудников ТЦК.
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