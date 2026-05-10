В Одесской области мужчина напал с ножом на группу оповещения: двое работников ТЦК в тяжелом состоянии

В воскресенье, 10 мая, в Украине произошел очередной инцидент с сотрудниками ТЦК. В Одесской области в селе Байбузовка (Подольский район) мужчина напал с ножом на группу оповещения.

Двое работников ТЦК находятся в тяжелом состоянии, они госпитализированы. Об этом сообщили в региональном территориальном центре комплектования.

В учреждении рассказали, что мужчину остановили для проверки военно-учетных документов, после чего выяснилось, что он находится в розыске за нарушение правил учета.

Во время сопровождения в ТЦК он напал на военнослужащих с ножом и ранил двух из них. Пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии.

"Подчеркиваем: речь идет о целенаправленном покушении на убийство защитников Украины, которые выполняли государственное задание. Никакие обстоятельства не могут быть оправданием для совершения особо тяжкого уголовного преступления против военнослужащих Вооруженных Сил Украины", – говорится в сообщении.

В ТЦК отмечают, что подобные проявления агрессии являются прямым ударом по обороноспособности государства и безопасности общества. По данному факту правоохранительными органами начаты неотложные следственные действия.

"Руководство Одесского областного ТЦК и СПобеспечивает полное сопровождение расследования и будет настаивать на привлечении виновного лица к ответственности по максимальным санкциям законодательства. Каждое нападение на представителей Сил обороны получит законный ответ. Правопорядок и неприкосновенность военнослужащих при исполнении долга – это граница, которую никому не позволено переступать", – резюмировали инцидент в ТЦК.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье неизвестные пытались напасть на помещение 2-го отдела Хустского районного территориального центра комплектования (ТЦК). Инцидент произошел в поселке Межгорье, где группа лиц пыталась прорваться на территорию военного объекта.

Напомним, на Ровенщине правоохранители задержали мужчину, который открыл огонь по работникам ТЦК и полицейскому. Инцидент произошел 29 апреля 2026 года около 17:00 в одном из населенных пунктов Дубенского района.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала полномасштабного вторжения России зафиксировано 620 нападений на работников ТЦК СП в связи с выполнением ими служебных обязанностей. Больше всего таких случаев произошло в Харьковской области – 69, Киеве – 53 и Днепропетровской области – 45.

