В Харькове полицейские задержали мать, которая продала собственного ребенка за 20 тыс. долларов: хотела купить авто. Фото

В Харькове правоохранители задержали 22-летнюю женщину, продавшую свою двухмесячную дочь за 20 000 долларов. Вырученные деньги она вместе с сожителем планировала потратить на покупку автомобиля.

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Об этом сообщили в Нацполиции. Правоохранители получили информацию о продаже ребенка, когда данные подтвердились, они организовали спецоперацию.

Женщина нашла "покупателя", договорилась обо всех условиях сделки, после чего они согласовали время и место для встречи. 12 февраля ее задержали сразу после передачи ребенка и получения денег.

Младенец сейчас в безопасности под наблюдением врачей. Полиция также обнаружила в квартире задержанного ее старшего сына, которому 1 год и 10 месяцев – его тоже осмотрели врачи.

Следователи объявили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Напомним, в Испании арестовали преступную группу, продававшую женщин в сексуальное рабство. Жертвами группировки были преимущественно беженцы из Украины, а также гражданки Белоруссии.

На границе Украины с Венгрией задержан мужчина, который пытался вывезти 27-летнюю украинку за границу для сексуальной эксплуатации. Злоумышленником оказался 41-летний венгр, женщину он склонил к такой работе, пользуясь ее жизненной ситуацией.

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