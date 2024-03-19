'Склонил к работе в борделе': иностранец пытался вывезти украинку в Камбоджу, его разоблачили. Видео

На границе Украины с Венгрией задержали мужчину, который пытался вывезти 27-летнюю украинку за границу для сексуальной эксплуатации. Злоумышленником оказался 41-летний венгр, женщину он склонил к такой работе, пользуясь ее жизненной ситуацией.

Канал торговли людьми, действовавший на Закарпатье, ликвидировали оперативники Чопского пограничного отряда совместно с сотрудниками Нацполиции и при процессуальном руководстве Ужгородской окружной прокуратуры. Об этом сообщили в ГПСУ, публикуя фото и видео.

Отмечается, что иностранец познакомился с украинкой через социальные сети и, пользуясь ее уязвимым состоянием, склонил к работе в борделях Камбоджи.

"Из-за большой задолженности перед банком и наличия малолетнего ребенка она вынуждена была согласиться", – говорится в сообщении.

После пересечения госграницы мужчина должен был довезти жертву автомобилем в аэропорт, откуда они вылетели бы в Королевство Камбоджи. Там украинку ждала сексуальная эксплуатация.

Торговца и его жертву задержали после прохождения ими контроля на выезд из Украины в пункте пропуска "Косино". К мерам по задержанию правоохранители также привлекли оперативников Мукачевского отряда.

По адресу проживания фигуранта дела, проживающего в Украине, провели неотложные обыски. Там изъяли денежные средства, банковские карты, черновые записи и т. д. Также был изъят автомобиль иностранца, который использовался как средство совершения преступления.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК РФ. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 149 УКУ "Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека". Продолжаются следственные действия.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепре задержали четырех жителей города, удерживавших 50 человек в трудовом рабстве. Подозреваемые организовали схему вербовки граждан для содержания их на безвозмездных сельскохозяйственных и строительных работах на территории области.

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