В Харькове обезвредили банду "оборотней", которые под видом сотрудников СБУ грабили украинцев. Фото
В Харькове поймали банду, члены которой терроризировали граждан и совершали разбойные нападения. Преступники грабили украинцев под видом "сотрудников СБУ".
О задержании "оборотней" сообщила Служба безопасности Украины на официальном сайте. Организованную преступную группировку нейтрализовало Главное управление внутренней безопасности спецслужбы.
"Представляясь сотрудниками СБУ, вооруженные злоумышленники врывались в дома местных жителей и грабили их имущество под видом проведения вымышленных "обысков"", – рассказали в ведомстве.
В частности, такое преступление произошло в начале июля 2023 года. Бандиты совершили нападение на квартиру супругов-харьковчан и присвоили золотые украшения на общую сумму более 20 тысяч долларов США.
Лидеру группировки этого было мало. Он потребовал у мужчины еще 5 тысяч долларов для "закрытия" уголовного производства против него. Преступник, чтобы получить деньги, угрожал физическим насилием в отношении близких потерпевшего.
Организатора банды поймали "на горячем" при передаче ему всей суммы "дани" от жертвы нападения.
Лидером банды оказался 33-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за совершение тяжких преступлений.
При обыске у него изъята спецодежда с надписями "СБУ" и боевой пистолет ТТ с боекомплектом.
Задержанному объявили о подозрении по ч. 4 ст. 189 УК Украины (вымогательство, совершенное в условиях военного положения). Суд арестовал преступника.
"Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников банды. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы", – рассказали в СБУ.
Как писал OBOZREVATEL:
– В Киеве сотрудники СБУ задержали бывшего нардепа-коммуниста, подписавшего обращение к Владимиру Путину о "признании" террористических "Л/ДНР". Кроме того, он выступал за официальный ввод на территорию нашего государства войск страны-террориста РФ и призывал помогать им.
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