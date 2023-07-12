В Харькове обезвредили банду "оборотней", которые под видом сотрудников СБУ грабили украинцев. Фото

В Харькове поймали банду, члены которой терроризировали граждан и совершали разбойные нападения. Преступники грабили украинцев под видом "сотрудников СБУ".

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О задержании "оборотней" сообщила Служба безопасности Украины на официальном сайте. Организованную преступную группировку нейтрализовало Главное управление внутренней безопасности спецслужбы.

"Представляясь сотрудниками СБУ, вооруженные злоумышленники врывались в дома местных жителей и грабили их имущество под видом проведения вымышленных "обысков"", – рассказали в ведомстве.

В частности, такое преступление произошло в начале июля 2023 года. Бандиты совершили нападение на квартиру супругов-харьковчан и присвоили золотые украшения на общую сумму более 20 тысяч долларов США.

Лидеру группировки этого было мало. Он потребовал у мужчины еще 5 тысяч долларов для "закрытия" уголовного производства против него. Преступник, чтобы получить деньги, угрожал физическим насилием в отношении близких потерпевшего.

Организатора банды поймали "на горячем" при передаче ему всей суммы "дани" от жертвы нападения.

Лидером банды оказался 33-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за совершение тяжких преступлений.

При обыске у него изъята спецодежда с надписями "СБУ" и боевой пистолет ТТ с боекомплектом.

Задержанному объявили о подозрении по ч. 4 ст. 189 УК Украины (вымогательство, совершенное в условиях военного положения). Суд арестовал преступника.

"Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников банды. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы", – рассказали в СБУ.

Как писал OBOZREVATEL:

– В Киеве сотрудники СБУ задержали бывшего нардепа-коммуниста, подписавшего обращение к Владимиру Путину о "признании" террористических "Л/ДНР". Кроме того, он выступал за официальный ввод на территорию нашего государства войск страны-террориста РФ и призывал помогать им.

– В Житомирской области Служба безопасности Украины разоблачила украинскую фармакологическую компанию, которая продавала медикаменты в российские военные госпитали. Ее директору объявили подозрение.

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