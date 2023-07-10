СБУ сообщила о подозрении экс-нардепу-коммунисту, мечтавшему о скорой оккупации Киева и призвавшему помогать захватчикам

В Киеве сотрудники СБУ разоблачили бывшего нардепа-коммуниста, подписавшего обращение к Владимиру Путину о признании "л/днр". Кроме того, он выступал за официальный ввод на территорию нашего государства войск страны-террориста РФ и призывал помогать им.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

"Служба безопасности собрала доказательную базу на бывшего народного депутата от запрещенной "коммунистической партии Украины", поддержавшего вооруженную агрессию России против нашего государства. В преддверии полномасштабного вторжения России он был одним из организаторов обращения так называемого "международного союза советских офицеров" к президенту страны-агрессора. В этом "письме" его подписанты просили главу кремля признать "суверенитет" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, бывший нардеп в течение 2017-2019 годов активно участвовал в массовых антиукраинских мероприятиях в Москве и агитировал за "присоединение" захваченной части востока Украины к РФ. Также он выступал за официальный ввод на территорию нашего государства войск страны-агрессора.

"После 24 февраля 2022 года фигурант ожидал "блицкриг" рашистов и скорой оккупации Киева, о чем неоднократно рассказывал среди окружающих. Также он подстрекал своих знакомых помогать российским оккупантам в случае захвата столичного региона", – добавили в СБУ.

Во время обысков по месту жительства злоумышленника стражи порядка обнаружили запрещенную коммунистическую литературу и прокремлевские печатные издания. Бывшему нардепу сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ открыла уголовное производство по факту коллаборационной деятельности в отношении настоятеля храма УПЦ МП в Бородянке. Предварительно, священник помогал врагу во время оккупации Киевщины, в частности , на территории его церкви была русская застенка.

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