СБУ разоблачила фармакологическую компанию, продававшую медикаменты армии РФ. Фото

Служба безопасности Украины в Житомирской области разоблачила фармакологическую компанию, которая продавала медикаменты российской армии. Директору фармакологической компании объявили подозрение.

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Об этом сообщила прессслужба СБУ. Установлено, что после полномасштабного вторжения РФ предприятие наладило скрытую схему поставок украинских лекарственных средств в российские военные госпитали.

Причастным к организации сделки оказался директор этой фармакологической компании.

Чаще всего по этой схеме нелегально экспортировали оккупантам обезболивающие средства, которые они использовали на временно оккупированных территориях для лечения своих трехсотых.

По данным СБУ, до полномасштабного вторжения России эта фармакологическая компания тоже экспортировала свою продукцию в РФ. Бизнес-партнером украинской фирмы в России было учреждение, выполняющее государственные заказы российского Министерства обороны.

После начала полномасштабной войны и введения соответствующих санкций против России менеджмент украинского предприятия разработал механизм обхода этих ограничений. Для этого директор компании вместе с российскими сообщниками задействовал ряд подконтрольных коммерческих структур на Ближнем Востоке и Евросоюзе.

По этой схеме дельцы сначала направляли украинские медикаменты в адрес зарубежных фирм, после чего меняли товарно-транспортные накладные и переправляли лекарства фактическим заказчикам из России.

Сотрудники СБУ задокументировали попытку незаконной переправки к врагу около 300 килограммов медицинских средств.

В ходе обысков в офисах и производственных помещениях украинской фармкомпании обнаружили компьютеры с доказательствами незаконной деятельности, контракт с фактическим российским покупателем медицинских препаратов и российские сертификаты соответствия медикаментам.

Директору украинской компании объявлено подозрение по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следствие продолжается. Руководству врага грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно СБУ задержала "законсервированного" агента ФСБ РФ, устроившегося на оборонный завод в Кировоградской области.

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