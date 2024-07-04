В Харькове нашли мертвым журналиста Александра Лапшина: он исчез месяц назад. Фото

Харьковского журналиста Александра Лапшнина нашли мертвым спустя месяц после его исчезновения. Мужчина исчез еще 29 мая, а 29 июня к правоохранителям обратился прохожий, нашедший тело Александра.

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Как сообщил руководитель следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов, правоохранители начали расследование еще 30 мая, после заявления от родственников об исчезновении журналиста. Однако тело мужчины было обнаружено только 29 июня в районе Сортировки. Полиция склоняется к версии самоубийства, потому что тело было "на веревке, с признаками суицида".

"Конечно, мы должны установить личность погибшего, потому что этот мужчина там находился долгое время и визуально подтвердить, кто этот человек, невозможно. В кармане была записка, но из-за жары ее невозможно было прочитать. Вероятно, это была предсмертная записка", – считает Болвинов. .

В настоящее время тестом ДНК подтверждено личность погибшего.

"Официально причину смерти определим после судебно-медицинской экспертизы, однако мы имеем основания полагать, что человек, чье тело нашли в посадке, покончил жизнь самоубийством", – подчеркнул Болвинов.

В сети версию следствия критикуют. Во первых, тело было найдено где-то в полутора километрах от места жительства Александра. Почему мужчина там оказался, непонятно. Во вторых, на месте не было найдено никаких документов. В стране военное положение, поэтому люди без документов практически на улицу не выходят.

Есть и другие причины сомневаться в том, что Александр покончил с собой. Но так или иначе, официально причина смерти еще не названа.

Как сообщал OBOZ.UA, умер казахский журналист Айдос Садыков, на которого покушались в Киеве. После покушения журналист впал в кому. Врачи боролись за жизнь Айдоса 13 дней. Все это время он находился в реанимации.

Покушение на Айдоса совершили двое граждан Казахстана, прибывших в украинскую столицу 2 июня. Два дня спустя после преступления Алтаю Жаканбаеву (1988 года рождения) и Мейраму Каратаеву (1991 года рождения) заочно объявили подозрения.

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