Казахский журналист Айдос Садыков, на которого покушались в Киеве, скончался в больнице

В ночь на 2 июля скончался казахский журналист Айдос Садыков, на которого совершили покушение в Киеве. Врачи боролись за его жизнь почти две недели.

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После покушения журналист впал в кому. Об этом в Facebook сообщила его жена Наталья Садыкова.

Сердце казахского журналиста остановилось в 3 часа ночи 2 июля. Его супруга написала, что врачи боролись за жизнь Айдоса Садыкова 13 дней. Все это время он находился в реанимации.

"Айдос Садыков ушел от нас сегодня в 3:00 по Киеву. Мой обожаемый муж, отец наших троих детей, великий сын казахского народа. Айдос отдал свою жизнь за Казахстан, принял мученическую смерть от руки киллеров. Тринадцать дней Айдос боролся за жизнь в реанимации, но чуда не случилось. Его смерть на совести Токаева", – написала жена убитого.

Накануне Садыкова заявила, что в ее мужа стрелял киллер из спецслужб Казахстана. Пуля попала в голову, в результате чего журналист потерял много крови. Пострадавшего довезли до больницы, прооперировали и делали все возможное, чтобы спасти его жизнь.

"Ситуация тяжелейшая. Когда я уезжаю к детям, врачи просят не отключать телефон, говорят, что могут позвонить в любой момент. Но я верю в Айдоса. Он человек огромной силы и воли. Любовь моя, прошу тебя, живи", – писала жена Садыкова за два дня до его смерти.

Напомним, покушение на казахстанского журналиста-оппозиционера произошло 18 июня в Шевченковском районе Киева, когда мужчина находился внутри припаркованного автомобиля вместе со своей женой. Наталья Садыкова физически не пострадала. Нападение случилось недалеко от дома, где проживала семья.

Ранее сообщалось, что Садыков известен своей жесткой критикой режима бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Власти Казахстана ранее организовывали против мужчины многочисленные провокации, устраивали автомобильные аварии, возбуждали уголовные и административные дела.

Как сообщал OBOZ.UA, покушение на казахстанского оппозиционного политика и блогера Айдоса Садыкова в Киеве 18 июня совершили двое граждан Казахстана, которые прибыли в украинскую столицу 2 июня. Спустя два дня после преступления Алтаю Жаканбаеву (1988 года рождения) и Мейраму Каратаеву (1991 года рождения) заочно объявили подозрения.

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