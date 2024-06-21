Полиция установила исполнителей покушения на казахского оппозиционера в Киеве: им сообщили о подозрении

Покушение на казахстанского оппозиционного политика и блогера Айдоса Садыкова в Киеве 18 июня совершили двое граждан Казахстана, которые прибыли в украинскую столицу 2 июня. Спустя два дня после преступления Алтаю Жаканбаеву (1988 года рождения) и Мейраму Каратаеву (1991 года рождения) официально объявили подозрения.

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Соответствующие документы появились на сайте Офиса генерального прокурора. Украинские следователи считают, что Каратаев и Жаканбаев после приезда в Киев арендовали жилье по разным адресам. 6 июня Жаканбаев для слежки за Садиковым купил авто Opel Vectra. А 8 июня подозреваемые через Booking забронировали квартиру вблизи места жительства потерпевшего.

Преступники знали распорядок дня и привычки оппозиционера. Во вторник, 18 июня, в 12:14 Каратаев "быстро приблизился к автомобилю со стороны водительского сиденья и произвел один прицельный выстрел… в голову Садыкова".

Фигуранты скрылись с места стрельбы и "при неустановленных следствием обстоятельствах лишились огнестрельного оружия – пистолета, оборудованного устройством для поглощения звука выстрела, выбросив его у забора на территории Киевского зоопарка".

О задержании Каратаева и Жаканбаева правоохранительные органы не сообщали.

Журналистка из Казахстана и супруга потерпевшего Наталья Садыкова заявила в Facebook, что Каратаев – сотрудник департамента полиции Костанайской области на севере Казахстана. Он занимал первые места на соревнованиях по стрельбе среди сотрудников.

С 2014 года супруги Садыковы жили в Киеве, имея статус беженцев.

20 июня было известно, что состояние Айдоса Садыкова было очень тяжелым, он продолжал борьбу за жизнь.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– Покушение на казахского журналиста-оппозиционера произошло 18 июня в Шевченковском районе Киева, когда мужчина находился внутри припаркованного автомобиля вместе со своей женой. Наталья Садыкова физически не пострадала. Нападение случилось недалеко от дома, где проживала семья.

– Садыков известен своей жесткой критикой режима бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Власти Казахстана ранее организовывали против мужчины многочисленные провокации, устраивали автомобильные аварии, возбуждали уголовные и административные дела.

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