Пытались установить кондиционер: на Одесщине трагически погибли двое мужчин

В Одесской области двое мужчин сорвались с третьего этажа многоквартирного дома, когда устанавливали кондиционер. Один из них погиб на месте, другой в больнице.

Трагический случай произошел в селе Фонтанка. Об этом сообщает Одесское райуправление полиции №2 на сайте НПУ в области.

Отмечается, что кондиционер мужчины пытались установить на фасад многоэтажки.

Сорвавшись с третьего этажа, от полученных травм на месте скончался 45-летний мужчина. Смерть его коллеги 53 лет медики констатировали уже в больнице.

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Сведения по факту трагического случая правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины.

Речь идет о нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, в случае, если они повлекли гибель людей. Сейчас в деле продолжается досудебное следствие.

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