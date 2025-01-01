В Харькове двое мужчин избили и ограбили военного, приехавшего в отпуск, их задержали: детали инцидента. Фото

В Харькове задержали двух злоумышленников, которые напали на военнослужащего. Преступники избили 45-летнего мужчину и отобрали у него телефон, документы, наличные средства и другие вещи.

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За совершенное преступление фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Правоохранители установили, что 27 декабря около 17:50 двое мужчин находились вблизи подземного перехода, расположенного по ул. Привокзальной в Харькове, где увидели приехавшего в отпуск 45-летнего военного. Один из злоумышленников ударил потерпевшего кулаком в лицо, а когда тот упал, продолжил бить его ногами вместе со своим сообщником.

Преодолев таким образом сопротивление и нанеся мужчине телесные повреждения, грабители забрали его имущество после чего скрылись с места преступления.

Правоохранители оперативно установили злоумышленников и задержали их. При процессуальном руководстве Слободской окружной прокуратуры г. Харькова сообщено о подозрении двум 38-летним мужчинам в грабеже, сопряженном с насилием, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения (ч. 4 ст. 186 УК Украины). По ходатайству стороны обвинения обоим подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к разбойному нападению. На Андреевском спуске злоумышленник, угрожая продавщице пистолетом, сломал кассу ломом, забрал деньги и скрылся.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева двое мужчин пригласили знакомого отдохнуть в кафе, где избили и ограбили его. После этого злоумышленники еще и угнали машину своего товарища.

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