На Троещине избили и ограбили знакомого, а затем угнали его авто: в Киеве задержали двух злоумышленников. Фото

В Деснянском районе Киева двое мужчин пригласили знакомого отдохнуть в кафе, где избили и ограбили его. После этого злоумышленники еще и угнали машину своего товарища.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как рассказали правоохранители, к ним обратился житель Деснянского района Киева с сообщением о том, что его ограбили и завладели автомобилем Land Rover.

"Потерпевший встретился со своими двумя знакомыми для совместного отдыха и вместе они приехали в кафе на окраину города. Там мужчины начали угрожать водителю, заставляя перерегистрировать автомобиль на одного из фигурантов. Мужчина отказался, поэтому нападавшие его избили, отобрали мобильный телефон, техпаспорт и ключи от автомобиля и уехали с места происшествия на машине потерпевшего", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленников нашли и задержали – ими оказались двое киевлян, 28 и 33 лет. Также полицейские изъяли автомобиль потерпевшего. По фактам грабежа, совершенного в условиях военного положения, и незаконного завладения машиной, возбуждены уголовные производства. Задержанным сообщили о подозрении, а суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к грабежу. Злоумышленник неожиданно выхватил гаджет у 6-летней девочки, которая сидела в помещении маркета у входа и ждала маму, а затем скрылся.

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