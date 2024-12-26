В Киеве на Андреевском спуске иностранец, угрожая пистолетом, ограбил магазин. Преступление зафиксировала камера

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к разбойному нападению. На Андреевском спуске злоумышленник, угрожая продавщице пистолетом, сломал кассу ломом, забрал деньги и скрылся.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

"К стражам порядка с сообщением о разбойном нападении обратилась 61-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что работает кассиром в продуктовом маркете и несколько минут назад в помещение ворвался неизвестный в маске, который угрожал оружием и забрал деньги из кассы, а затем скрылся", – рассказали в пресс-службе.

Чтобы задержать предполагаемого злоумышленника полицейским понадобилось меньше часа – его нашли недалеко от места преступления на одной из улиц Подола. Нападавшим оказался 30-летний иностранец, с сентября этого года проживающий в Киеве в отеле. В ходе обыска следователи изъяли пистолет, лом, которым он сломал кассу, и одиннадцать тысяч гривен выручки.

По факту разбойного нападения открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева двое мужчин пригласили знакомого отдохнуть в кафе, где избили и ограбили его. После этого злоумышленники еще и угнали машину своего товарища.

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