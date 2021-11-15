В Харькове девушка в наушниках попала под колеса трамвая: не услышала звукового сигнала. Видео
В понедельник, 15 ноября, в Харькове 19-летняя девушка попала под трамвай. Она не услышала звук движущегося на нее состава из-за того, что слушала в наушниках музыку.
Об этом сообщили авторы Telegram-канала "Салтовка", На место аварии, произошедшей на улице Ак. Павлова, прибыли сотрудники харьковской службы ГСЧС и медицинские работники (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Пострадавшую девушку эвакуировали из-под колес транспортного средства и немедленно госпитализировали. Вокруг собралось множество свидетелей инцидента.
Как рассказали спасатели, сейчас девушка находится в коме и имеет множественные травмы, которые опасны для жизни.
"У нее черепно-мозговая травма, закрытый перелом позвоночника, ребер, травма живота, таза", – пояснил директор Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Виктор Забашта.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
в Харьковской области девушка погибла под поездом из-за того, что была в наушниках и не услышала сигнала машиниста.
Еще один аналогичный инцидент, когда школьница, слушая музыку, оказалась под колесами поезда на Черниговщине.