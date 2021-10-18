На Черкасщине поезд сбил школьницу, переходившую пути в наушниках: она в коме

В Черкасской области в городе Смела ученица девятого класса попала под поезд. По предварительным данным, она переходила пути в наушниках, поэтому, вероятно, не услышала предупредительных сигналов.

Об этом сообщила пресс-секретарка областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Ирина Назарок на странице учреждения в Facebook. Девятиклассницу госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как рассказала Назарок, инцидент произошел утром понедельника, 18 октября, на улице Богдана Хмельницкого. Вызов в больницу поступил в 7:38.

По словам пресс-секретаря, вероятно, в это время девочка шла в школу. Сейчас она находится в состоянии комы. Представительница центра экстренной медицинской помощи также сообщила, что медики прибыли на место через четыре минуты. Пострадавшая находится в Смелянский городской больнице.

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"Предварительно у нее диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом костей черепа, ушиб головного мозга и переломы обеих предплечий", – сказано в сообщении пресс-секретаря.

Напомним: в Киеве на железнодорожной станции "Сырец" электричка сбила мужчину в то время, когда он разговаривал по телефону. Пострадавшего госпитализировали в медучреждение. Предварительно, мужчина сидел между путями под путепроводом.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом, в селе Тарасовка, парень попал под колеса поезда. От удара он оказался под вагонами – результате полученных травм пострадавший скончался на месте.