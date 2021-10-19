Переходила пути в наушниках: на Харьковщине поезд насмерть сбил девушку. Фото и видео

Во вторник, 19 октября, на железнодорожном пути у смт Песочин Харьковской области под поезд попала 19-летняя девушка. Машинист не успел притормозить, а она, предположительно, слушала музыку в наушниках и не услышала предупредительного сигнала.

Об этом сообщили авторы Telegram-канала Труха Харьков. К сожалению, столкновение с локомотивом стало для девушки фатальным и она погибла на месте от полученных травм (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Она была обнаружена местным жителем. Сейчас полиция выясняет личность погибшей, чтобы найти родителей и сообщить им трагическое известие.

На месте трагедии остался смартфон девушки, но он оказался сломан из-за аварии, а потому посмотреть список контактов и последних вызовов сразу не удалось.

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL, аналогичная ситуация произошла в Черкасской области, где поезд наехал на школьницу, которая переходила ж/д колею в наушниках. Девочка выжила, но остается в коме.