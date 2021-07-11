В Харькове авто патрульных проехало на красный свет и устроило ДТП. Видео

В Харькове 11 июля в дорожно-транспортное происшествие попал служебный автомобиль патрульной полиции. На перекрестке Toyota Prius столкнулся с ВАЗ-2109, о пострадавших информации нет.

Авария произошла днем на проспекте Науки. Об этом сообщил Telegram-канал "ХС|Харьков", опубликовав видео (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что патрульное авто ехало по главной дороге на красный свет светофора. В это время "девятка" двигалась на зеленый свет прямо.

Видео дня

Момент аварии попал на видеорегистратор автомобиля, следовавшего за ВАЗ-2109.

Так, служебное авто правоохранителей на перекрестке врезалось в бок "девятки". От удара последнюю развернуло на дороге.

Напомним: в Винницкой области автомобиль Volkswagen, за рулем которого был патрульный из Киева, вылетел в кювет и перевернулся. В результате аварии пострадали двое его братьев и погибла женщина. В крови водителя обнаружили превышен в шесть раз уровень алкоголя.

Также сотрудника патрульной полиции Херсонской области, который 30 июня в состоянии алкогольного опьянения сбил 17-летнего парня на пешеходном переходе, отправили под стражу в следственный изолятор. Пострадавший Игорь Проц умер в реанимации после трехчасовых попыток врачей спасти его жизнь. Меру пресечения виновнику аварии вынес Мелитопольский городской суд.

Кроме этого, в городе Яремче Ивано-Франковской области в ДТП погибла 32-летняя Елена Денисенко, дизайнер и спортсменка из Киева. Женщина ехала на мотоцикле на мотоконкурс, но в один момент на встречную полосу вылетел Volkswagen Touareg. За рулем автомобиля, как выяснилось, находился 25-летний бывший сотрудник полиции. Он был пьян.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Харькове избили руководителя одного из отделов управления патрульной полиции в области Сергея Барыбина. Мужчина получил легкие телесные повреждения.