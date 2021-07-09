В Харькове избили одного из начальников патрульной полиции: видео и подробности инцидента

В Харькове избили начальника отдела мониторинга и аналитического обеспечения управления патрульной полиции Харьковской области Сергея Барыбина. Он получил легкие телесные повреждения.

Конфликт между полицейским и 39-летним водителем Subaru Forester возник еще 26 июня на парковке у супермаркета "Рост". По данным правоохранителей, спровоцировал ссору именно гражданин. В то же время местные СМИ отмечают, что виновником стал сам полицейский (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Как пишет Police Control Ukraine, правоохранитель якобы не пешеходном переходе не пропустил беременную женщину, за которую вступился то ли муж, то ли прохожий.

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"Он сделал замечание Барыбину, на что тот ему сказал: "Пошел на**й, лох", – сказано в сообщении.

В Telegram-канале патрульной полиции Харьковщины позже появилось опровержение. Там уточняется, что перед личным автомобилем правоохранителя резко вышел мужчина, который спровоцировал словесный конфликт и нанес полицейскому телесные повреждения. Тот вызвал полицию и медиков.

Подробности происшествия устанавливают следователи.

Также обнародовано видео инцидента. На нем плохо видно сам конфликт, однако можно заметить, что женщина, похожая на беременную, обходит автомобиль сзади. Также можно разглядеть, как у белого авто стоит мужчина и бьет водителя.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из супермаркетов Днепра малолетние хулиганы избили сотрудника полиции за то, что он сделал им замечание. После того, как полицейский потерял сознание, злоумышленники скрылись, прихватив с собой телефон потерпевшего.