На Прикарпатье пьяный экс-полицейский сбил дизайнера из Киева: подробности трагедии

В городке Яремче Ивано-Франковской области в ДТП погибла 32-летняя Елена Денисенко, дизайнер и спортсменка из Киева. Женщина ехала на мотоцикле на мотоконкурс, но в один момент на встречную полосу вылетел Volkswagen Touareg. За рулем автомобиля, как выяснилось, находился 25-летний бывший сотрудник полиции. Он был пьян.

Подробнее о трагедии читайте в материале OBOZREVATEL.

Елена сама написала на своей страничке в Facebook, что отправляется на мотоконкурс. Это была "Неделя мировых приключений", во время которой участникам предстояло проехать 1 000 км на своих байках.

"Вот причина, почему я махнула в горы. По сути, это розыгрыш мота. Завтра нужно проехать точку в 890 м над уровнем моря… На сегодня я на 5-м месте среди 2 000+ участников. Я не могу вот так сразу катнуть 1 000 км, как ТОПчики, но бороться за плюшки однозначно буду", – так описала свое последнее путешествие Лена накануне аварии.

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В 7:15 утра на улице Свободы в Яремче пьяный 25-летний водитель Volkswagen Touareg вылетел на встречную полосу, где и сбил Елену на мотоцикле. Она погибла на месте.

По данным Национальной полиции, мужчина был пьян, в его крови обнаружили 1,19 промилле. По словам очевидцев, водитель пытался покинуть место ДТП, но люди не дали ему этого сделать и задержали до приезда правоохранителей.

В сети также опубликовали фото паспорта водителя. Им оказался 25-летний Антонюк Сергей Русланович. Судя по декларации гражданина с аналогичными данными, он – выпускник Национальной академии внутренних дел. Работал следователем криминалистического отдела ГУ полиции Житомирской области, однако уволился.

Автомобиль, на котором он сбил Лену, был куплен в феврале нынешнего года, причем ввезен в Украину из-за рубежа. Также Антонюк якобы уже имел четыре штрафа за нарушение правил дорожного движения. Еще он якобы замешан в уголовной истории, на него открыто дело по статьям, связанным с организацией преступной группировки и торговлей людьми.

Группировка находила и вербовала людей, переправляла их в Москву, где изготавливались наркотические вещества. Сейчас суд рассматривает это дело.

Сергей Антонюк является сыном Руслана Антонюка, который был заместителем начальника экологической инспекции Житомирской области. В последнее время он работал начальником отдела экологического надзора экологической инспекции Полесского округа. Также в 2019 году трижды претендовал на должность директора Госпредприятия Народнического специализированного лесного хозяйства.

Погибшая в аварии Елена Денисенко была из Киева, когда-то окончила гимназию института им. Драгоманова.

"Мы дружили с ней еще в гимназии. Она была очень веселым, открытым и светлым человеком. Вот о таких как она говорят: солнышко. Я весь вечер вчера проплакала, когда увидела сообщение о ее гибели. Она хорошо училась, хотя никогда не была зубрилкой. Как все подростки, могла волосы перекрасить. Но никогда не курила, не притрагивалась к алкоголю", – рассказала OBOZREVATEL ее бывшая одноклассница.

Подруга Лены Алина говорит, что погибшая была дизайнером. "Она очень хорошо рисовала. Могла нарисовать дизайн квартиры, создавала логотипы. Она очень много училась на разных курсах, вела свои проекты. В последнее время освоила создание анимационных роликов. У нее это здорово получалось, ей нравилось", – говорит OBOZREVATEL Алина.

Елена ездила на мотоцикле, также водила машину. "Сколько ее знала, она всегда ездила на автомобиле, была хорошим водителем. На мотоцикле она всегда ездила очень аккуратно, в шлеме, в защите. Кроме того, Лена занималась джиу-джитсу. Была чемпионкой Украины, получала медали в Испании. И всегда вела здоровый образ жизни", – рассказывает Алина.

У Елены остались родители, а также младший брат. Сейчас они выехали в Яремче, где занимаются оформлением документов. Женщина не была замужем, но в последний год состояла в отношениях. Все радовались за пару и считали, что наконец-то Лена нашла свою вторую половинку.