В Харькове 16-летний парень выпал с 12 этажа и погиб: детали трагедии

В Салтовском районе Харькова произошел трагический инцидент — из окна многоэтажного дома выпал несовершеннолетний. От полученных травм подросток скончался на месте.

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Точные причины и обстоятельства гибели подростка выясняются. Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

Детали происшествия

Сообщение о падении человека из окна многоквартирного дома поступило в полицию 22 июля. Как выяснили правоохранители, погибшим оказался 16-летний юноша. Падение произошло с высоты 12 этажа.

По предварительной информации, в момент трагедии парень находился в квартире один.

Реакция правоохранителей

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. По данному факту следователи открыли уголовное производство.

На данный момент правоохранительные органы проводят все необходимые следственные действия, чтобы установить точные причины и обстоятельства гибели подростка.

Главные истории дня

Напомним, в Оболонском районе Киева из окна на 11 этаже жилого дома выпал мужчина. К сожалению, от полученных травм он погиб на месте.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 19 июля в Харькове произошла трагедия: из окна 5-го этажа выпал трехлетний ребенок. От полученных травм малыш скончался на месте.

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