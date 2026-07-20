В Харькове трехлетний мальчик выпал из окна многоэтажного дома и погиб: подробности трагедии

19 июля в Харькове произошла трагедия: из окна 5-го этажа выпал трехлетний ребенок. От полученных травм малыш скончался на месте.

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В момент трагедии в квартире находились мать ребёнка и её 7-летний сын. Подробности раскрыли в полиции Харьковской области.

Что известно о гибели малыша

Сообщение о том, что в Салтовском районе Харькова из окна многоэтажного дома выпал ребенок, поступило в полицию около 16:25 накануне.

Мальчик, которому было 3 года, после падения с высоты 5-го этажа скончался на месте.

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"На момент трагедии в квартире находились 29-летняя мать ребенка и ее 7-летний сын. По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства трагического случая", — говорится в сообщении полиции региона.

Правоохранители Харьковской области призвали родителей и других законных представителей детей не оставлять их без присмотра даже на короткое время.

"Открытые окна и балконы представляют смертельную опасность для детей. Не полагайтесь на москитные сетки — они не способны выдержать вес ребенка. Позаботьтесь об установке специальных блокираторов или ограничителей открывания окон и не размещайте рядом с ними мебель, которая может помочь ребенку самостоятельно добраться до подоконника", – перечислили в полиции региона меры, которые помогут предотвратить возможные трагические последствия для малышей.

Как рассказывал OBOZ.UA, в конце июня страшная трагедия произошла на Буковине. Там отец бросился спасать тонущих детей и погиб вместе с ними.

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