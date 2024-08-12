В Германии в приюте для беженцев убили украинца: подробности трагедии

В Германии в городе Ростоке в приюте для беженцев погиб 46-летний украинец. Он получил тяжелое ранение, в результате которого скончался.

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Об этом сообщил немецкий еженедельник Der Spiegel, ссылаясь на сообщения полиции. По данным правоохранителей, обстоятельства, при которых обнаружили погибшего, указывают на убийство.

В понедельник, 12 августа, около 12:15 тяжело раненого украинца обнаружил сотрудник службы безопасности. Он вызвал полицейских и медиков.

Однако помощь пришла слишком поздно. Прибывший на место инцидента врач скорой помощи смог лишь констатировать, что мужчина умер от полученных травм.

Других подробностей в немецкой прокуратуре не разглашают. Однако правоохранители отметили, что обстоятельства, при которых умер украинец, указывают на то, что его убили. Таким образом, полиция начала уголовное расследование по факту убийства.

"Расследование криминальной полиции по поводу преступления все еще находится на начальной стадии, поэтому в настоящее время нельзя предоставить никакой дополнительной информации", – пишет издание, ссылаясь на полицию.

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