В Германии подростки напали с ножом на 15-летнего украинца – Bild

В городе Дортмунд на западе Германии произошло нападение на 15-летнего парня из Украины, которого ранили ножом. Нападающего разыскивает полиция.

Об этом сообщило издание Bild. Событие произошло вечером 19 мая.

Словесная перепалка между двумя группами подростков переросла в драку. В ходе конфликта 15-летнего парня из Арнсберга, расположенного неподалеку от Дортмунда, избили и ранили ножом в верхнюю часть тела.

По информации Bild, пострадавший является молодым украинским беженцем. Он вместе с двумя друзьями начал разговор с двумя девушками, что не понравилось другой группе молодых людей. Завязалась потасовка, во время которой один из нападавших достал нож и сначала ударил украинца в шею, а затем в верхнюю часть тела.

Существовал риск гибели парня. Прибывший на место врач скорой помощи боролся за жизнь несовершеннолетнего на улице. Сейчас он находится в больнице.

Нападающим удалось скрыться, и в настоящее время полиция разыскивает их.

Как сообщал OBOZ.UA, в субботу, 27 апреля, в баварском городе Мурнау-ам-Штаффельзее убили военнослужащих украинской армии. Оба погибших, 1987 и 2001 года рождения, проходили в Германии медицинскую реабилитацию.

В воскресенье, 28 апреля, россиянину сообщили о подозрении в убийстве. Суд в качестве меры пресечения избрал арест. На вечер 28 апреля гражданин РФ находился под стражей.

В Министерстве иностранных дел отреагировали на убийство в Германии двух военных из Украины.