Удары мачете по голове и отрубленный палец: за что польские футбольные хулиганы покалечили украинского подростка

В Польше группа футбольных фанатов напала на украинцев на пляже. Одному из них, 17-летнему Артему из Мелитополя, нанесли несколько ударов мачете по голове, рассекли череп, также отсекли палец на руке. Польские врачи сделали все возможное, чтобы спасти парня. Ему предстоит непростая реабилитация.

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Бросился защищать друга

Вита Шевченко из Мелитополя в Кракове живет и работает уже семь лет. Мы разговариваем с ней поздно вечером, она как раз закончила уборку в поликлинике и торопится домой к 17-летнему сыну Артему, который только что выписался из больницы после того, как его жестоко избили фанаты одного из польских футбольных клубов.

Женщина рассказывает, что летом 2021 года она перевезла в Польшу своего сына Артема. Тут он окончил школу, поступил в училище на автомеханика. Чтобы помочь маме, устроился подрабатывать курьером.

Все случилось две недели назад, 10 июля, когда Артем с друзьями поехал отдохнуть к озеру. Зона отдыха расположена неподалеку от Кракова, там на месте карьера сделали искусственное озеро, бассейны. Ребята загорали, купались.

"Артем и его друзья – воспитанные ребята, они не курят, даже электронные сигареты. Он говорит, что они купались, дурачились, как все ребята. Этих футбольных хулиганов на пляже заметили еще часов в 6 вечера. Они там приставали то к одним, то к другим. А позже уже подошли к ним", – рассказывает Вита.

Один из поляков потребовал сигареты у друга Артема, им объяснили, что сигарет нет, они не курят. Но этого фанатам показалось мало, и они потребовали, чтобы украинцы открыли свои рюкзаки, а также требовали деньги. Завязалась драка.

Артем увидел, что один из нападавших бьет его друга, тогда он бросился на защиту. Кто-то уже пустил в ход перцовый баллончик.

Один из нападавших стал бить Артема мачете. Первый удар пришелся по голове, оттуда брызнула кровь. Артем старался защищаться руками – удары пришлись по телу, по рукам. В какой-то момент нападавший практически отсек большой палец на руке Артема.

"Артем все время повторял ему "Не бей меня, не бей!" Но нападавший был крупнее сына. Тогда Артем бросился в воду, это его и спасло. Когда его вытаскивали из воды, она вся вокруг была красной, а кровь хлестала из головы", – Вита волнуется, когда рассказывает об этом.

Три раны на голове и проломленный череп

О том, что с сыном произошло несчастье, Вите сообщили по телефону. Точнее, ей позвонили из больницы и сказали, что необходимо приехать, потому что она нужна своему сыну. Женщина бегала по огромному больничному комплексу, пыталась отыскать сына.

А сыну как раз проводили операцию. На голове было три раны от удара мачете, кость черепа была проломлена, осколки застряли в мозгу. Хирург, который проводил операцию, сообщил маме, что сделал все, что мог, достал осколки, постарался не повредить сам мозг. Но предстоит еще долгая реабилитация.

Отрубленный большой палец на руке польские врачи смогли пришить. Как он будет работать, еще не знают, но, по крайней мере, он на месте.

Вита рассказывает, что первыми на их горе откликнулись поляки. Польский волонтер Лукас Вантуш уже на второй день пришел в палату к Артему, снял с ним видео. Благодаря этому поляки узнали о случившемся. Он организовал сбор средств для раненого украинца, и более 3 тысяч поляков перечислили деньги.

Откликнулся и украинский консул. А также к Артему пришли представители компании "Тойота", где он проходит стажировку. Принесли цветы и шоколад.

Семья благодарна полякам за помощь

Кстати, эти футбольные фанаты известны тем, что во время драк используют мачете, из-за этого люди часто получают травмы и даже бывают смертельные случаи.

Полиция уже задержала троих. Им 15, 16 и 17 лет. С мачете нападал самый старший. Сейчас ведется следствие.

Артему предстоит реабилитация, он очень надеется, что до сентября уже будет чувствовать себя лучше и сможет приступить к учебе в училище. А пока он попросил маму помочь ему деньгами и заказал IT-курсы, занимается онлайн.

"Мы очень благодарны польскому народу, который пришел нам на помощь. И не только сейчас. В начале российского вторжения сюда приезжали мои родственники, знакомые – и поляки помогали им. Люди бежали от войны в чем были, иногда даже памперсы для детей с собой не брали. Им все привозили поляки, обеспечивали, одевали, кормили, расселяли. Огромное спасибо!" – просит передать Вита.

Она также говорит о том, что любит Украину и тоже мечтала бы приехать в родной оккупированный Мелитополь, где осталась ее дочь, а недавно родились двое внуков. Очень хочет увидеть их и обнять.

Сейчас мама с сыном снимают комнату в трехкомнатной квартире, пока только на это им хватает средств, потому что цены на аренду выросли. Артем пока будет лечиться и восстанавливаться, а когда сможет, уже будет помогать маме, станет автомехаником, а возможно, будет работать и в IT.