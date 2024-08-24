В Германии неизвестный зарезал ножом нескольких прохожих: все подробности

В немецком городе Золинген, расположенном на западе страны, мужчина, личность которого пока не установлена, напал с ножом на прохожих. По предварительным данным, погибло три человека.

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Еще девять человек получили ранения, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Как пишет Bild, трагедия произошла во время празднования 650-летия города, когда тысячи людей отдыхали и праздновали.

Десятки спасателей заняты реанимацией пострадавших от нападавшего с ножом. Злоумышленника разыскивает полиция, ему удалось скрыться с места происшествия, и полиция начала его поиски – в городе объявлена тревога, дороги в ближайших районах перекрыты, а жителей просят оставаться в своих домах.

Свидетели инцидента утверждают, что злоумышленник имел черты арабской национальности, однако точно описать нападавшего сложно.

Мэр города Тим Курцбах на своей странице в Facebook написал: "Сегодня вечером мы все в Золингене в шоке, ужасе и большой печали. Мы хотели вместе отпраздновать годовщину нашего города, а теперь приходится оплакивать погибших и раненых. Мое сердце разрывается от того, что на наш город было совершено нападение. У меня наворачиваются слезы, когда я думаю о тех, кого мы потеряли. Я молюсь за всех, кто все еще борется за свою жизнь".

Как сообщал OBOZ.UA, в Индии десятки тысяч женщин вышли на улицы штата Западная Бенгалия в знак протеста против изнасилования и убийства врача-стажера в государственной больнице Калькутты. Изуродованное тело 31-летней женщины было найдено в семинарском зале колледжа утром 9 августа.

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